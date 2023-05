No Senado, Jorge Kajuru defende suspensão do Brasileirão

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO) relembra gestão de Ricardo Teixeira à frente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF); passagem foi marcada por diversos casos de corrupção (foto: Reprodução/Youtube?TV Senado) O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) foi à tribuna do Senado defender que o Campeonato Brasileiro de 2023 seja interrompido devido aos escândalos de apostas, que envolvem organizações e atletas.





"A CBF tinha que suspender o Campeonato Brasileiro para uma investigação profunda agora", afirmou o parlamentar goiano, que trabalhou durante anos como jornalista esportivo.









"A Confederação Brasileira de Futebol está querendo voltar a ser a 'Casa Bandida do Futebol", comandada por Ricardo Teixeira e sua gangue', comentou.





Por fim, o senador apontou que casos de corrupção envolvendo o esporte no Brasil não começaram agora. Em 2005, a Máfia do Apito manipulou resultados no Campeonato Brasileiro daquele ano, e a Loteria Esportiva em 1982.





"O escândalo de futebol no país não é novidade, assim como a impunidade não é novidade", encerrou.

A operação Penalidade Máxima II trouxe luz a um esquema de manipulação de resultados e apostas no futebol brasileiro.





Iniciado pelo Ministério Público de Goiás, após a denúncia do presidente do Vila Nova, o major Hugo Jorge Bravo, a investigação prendeu apostadores, aliciadores e jogadores de diversos times pelo Brasil.





Bruno Lopez de Moura é indicado como líder do grupo que organizou as manipulações. Ele está preso preventivamente por pedido do MP-GO, que também pede para que seja mantida as detenções de Thiago Chambó Andrade e Romário Hugo dos Santos.





Entre os apostadores estão Camila da Silva Motta, esposa e sócia de Bruno Lopez, Ícaro Calixto, Luís Felipe Rodrigues, Pedro Gama dos Santos, Romário Hugo dos Santos, Thiago Chambó, Victor Yamasaki, Willian de Oliveira Souza e Zildo Peixoto.





Os atletas que foram denunciados, até o momento, são Allan Godói (zagueiro do Operário-PR), André Luiz (volante que era do ex-Sampaio Corrêa), Eduardo Bauermann (zagueiro do Santos), Fernando Neto (volante do São Bernardo), Gabriel Domingos (volante do Vila Nova), Gabriel Tota (meia do Ypiranga-RS), Igor Cariús (lateral esquerdo do Sport), Joseph (zagueiro que era do Tombense), Mateusinho (lateral-direitos que era do Sampaio Corrêa e está no Cuiabá), Matheus Gomes (Goleiro), Paulo Miranda (Zagueiro), Pauló Sérgio (zagueiro que era do Sampaio Corrêa e está no Operário-PR), Romário (Meia que era do Vila Nova), Victor Ramos (zagueiro da Chapecoense), Ygor Catatau (atacante que era do Sampaioa Corrêa e hoje está no futebol iraniano).