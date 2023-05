CPIs da Americanas, futebol e do MST devem ser instaladas nesta quarta

Lira ainda destacou a importância de regulamentar apostas esportivas (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

“Câmara já votou regulamentação dos jogos, está esperando deliberação do Senado há mais de um ano. Está claro a influência dessas apostas on-line, que hoje patrocinam 100% dos clubes brasileiros, a própria CBF, na influência dos resultados.”









Lira afirmou, ainda, que os trabalhos das CPIs e da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do 8 de janeiro não atrapalharão os trabalhos da Casa. "Venho dizendo e afirmo que o Plenário da Câmara não será contaminado pelas CPIs." No caso da CPI das Americanas, Lira pediu por foco nas apurações. "É tão ampla (a CPI) que tem que ter cuidado máximo de fatos que vieram à tona e são preocupantes com relação às atividades de empresas de auditoria e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) com relação à Bolsa de Valores", ponderou o deputado.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) confirmou, nesta segunda-feira (15/5), que devem ser instaladas nesta semana, provavelmente na quarta (17), três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) criadas no fim de abril: a que investigará a manipulação de resultados de partidas de futebol; a da fraude nas lojas Americanas e a do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).Em entrevista à BandNews TV, o presidente da Câmara sugeriu que “não se faça desdém” da CPI do MST. “Não só MST será alvo, mas todos os movimentos que pratiquem atos para os quais o objeto foi pedido, são vários movimentos agrários”, disse.Sobre a CPI das manipulações de resultados no futebol, ele destacou a necessidade de uma regulamentação do setor.