Lula pressiona partidos que têm ministérios para obter votos favoráveis

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais (foto: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL)







Brasília – De volta da Inglaterra, onde acompanhou a coroação do rei Charles III, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez reunião ontem para dizer aos ministros que cobrem dos líderes dos partidos que ocupam pastas no governo os votos favoráveis no Congresso Nacional. Lula determinou que os ministros se reúnam com lideranças partidárias na Câmara e no Senado para entender por que isso não está ocorrendo. Os primeiros encontros já devem ocorrer nesta semana, sob coordenação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O governo sofreu dois revezes consecutivos em dois dias na semana passada no Congresso. A virada em relação aos decretos do presidente que alteraram o marco do saneamento, na terça-feira passada, teve voto contrário de partidos que têm ministérios, caso de PSD, MDB e União Brasil. Lula tem lembrado desde o início do seu governo que ministros só compõem o governo por articulação política e com apoio devem responder.

Alexandre Padilha e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), têm sido criticados duramente por problemas de interlocução na Casa. Padilha, inclusive, foi criticado pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Já foram agendadas as seguintes reuniões: PSB amanhã, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin; PSD ainda nesta semana, com os ministros André de Paula (Pesca), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Carlos Fávaro (Agricultura); MDB na semana que vem, com os ministros Jader Filho (Cidades), Renan Filho (Transportes) e Simone Tebet (Planejamento); União Brasil na sequência, com os ministros Daniela Carneiro (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional). Padilha disse que a ordem está estabelecida desta forma porque as lideranças do MDB e União Brasil estão em viagem fora do país.

A base governista tem deixado claro que não está satisfeita com a articulação no Congresso e já começou um processo de fritura de lideranças. Por enquanto, Lula tem segurado seus indicados nos cargos. Na última semana, o governo não conseguiu votar o projeto de lei das fake news por falta de apoio e ainda levou uma virada em relação aos decretos do presidente que alteraram o marco do saneamento. O recado é que o governo não está fazendo o dever de casa no Congresso. A base aliada aponta dois principais responsáveis por isso: Padilha e Guimarães. As críticas têm chegado com frequência a Lula, inclusive por meio de Arthur Lira, segundo interlocutores ouvidos pela reportagem. O próprio presidente tem deixado a insatisfação evidente, embora descarte qualquer mudança. Padilha se defendeu dizendo que “não é marinheiro de primeira viagem” e lembrou a participação em outros governos petistas.





“PELÉ DA

POLÍTICA”





“Toda a vez que ele [Lula] precisar entrar em campo, ele vai entrar. É bom demais a gente ter um Pelé da política para poder entrar em campo a hora que precisar”, disse Padilha a jornalistas, ontem, no Palácio do Planalto, logo após a reunião com o presidente. Segundo ele, Lula segue tendo muito contato com as lideranças políticas, com uma intensidade semelhante à que teve nos dois primeiros mandatos. “Não sou marinheiro de primeira viagem”, afirmou ao comentar sobre a experiência anterior como articulador político do petista.

“O presidente Lula pediu, delegou a responsabilidade. E a tarefa, como coordenador político do governo, nesta semana, é de fazer reuniões dos ministros que foram indicados pelos partidos, junto com os seus líderes na Câmara para discutirmos a ação. O que está sendo feito é o cumprimento do calendário de votações até o fim do primeiro semestre”, disse o ministro sobre a conversa com Lula.

Padilha disse ainda que a orientação de Lula é para que as reuniões com líderes dos partidos sejam regulares. Mas adiantou que não está em discussão a liberação de emendas parlamentares, já que essas seriam liberadas de acordo com as definições existentes na lei orçamentária. Mas ele sinalizou que gostaria de construir uma forma de contribuição com sugestões dos parlamentares em primeiro mandato, que não possuem emendas individuais, que poderiam sugerir investimentos, desde que alinhados com as prioridades e eixos de programas do governo. “Tudo aquilo que tiver afinidade com os programas prioritários do governo, interessa a participação dos parlamentares novos ou reeleitos”, disse o ministro.

Mesmo com o aceno para a Câmara para consolidar a articulação da base, o governo espera reverter no Senado a derrota na questão do marco legal do saneamento. Após ressaltar que todas as pautas prioritárias do governo foram aprovadas, Padilha admitiu a derrota e fez outra metáfora com futebol. “Nós estamos tendo muitas vitórias, tivemos uma derrota na semana passada. É raríssimo o time ser campeão invicto. Para ser campeão, você não pode perder a final. Foi uma derrota importante, mas aconteceu em um momento que você pode perder que é no começo do campeonato”, disse Padilha que concluiu que espera reverter o placar na próxima votação do tema. “Acreditamos que agora é possível conversar com os senadores para garantir esse instrumento importante, completou o titular da pasta de Relaçõe Institucionais.