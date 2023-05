Lula diz que Charles III lhe pediu especialmente para 'cuidar da Amazônia'

Lula e o monarca se reuniram no Palácio de Buckingham na noite de ontem, véspera da coroação do nobre britânico (foto: Divulgação/Ian Jones)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou neste sábado (06) que o rei Charles III, um defensor fervoroso do meio ambiente, pediu a ele pessoalmente que cuidasse da Amazônia. Lula e o monarca se reuniram no Palácio de Buckingham na noite de ontem, véspera da coroação do nobre britânico. "A primeira coisa que o rei disse para mim foi para eu cuidar da Amazônia. Eu disse: 'Preciso de ajuda'", contou o presidente, durante entrevista coletiva em Londres.Lula pediu hoje aos países desenvolvidos que levem "muito a sério a questão climática". O Reino Unido se comprometeu ontem a aportar mais de 90 milhões de euros no Fundo Amazônia, após uma reunião entre o presidente brasileiro e o premier britânico, Rishi Sunak.Assim como fez em novembro, na COP-27, Lula criticou duramente os países desenvolvidos por não cumprirem a promessa de 2009 de contribuir com US$ 100 bilhões por ano para ajudar os países mais pobres a reduzirem suas emissões de gases do efeito estufa e se adaptarem às mudanças climáticas."Os países ricos que já destruíram suas florestas porque se industrializaram há 200 anos precisam entender que eles têm um débito na emissão de gás carbônico, portanto precisam adiantar os recursos para pagar esta dívida, para que a gente possa preservar nossa floresta", declarou Lula.Ao retornar ao poder para seu terceiro mandato, em janeiro, Lula prometeu fazer da preservação da Amazônia uma prioridade e acabar com o desmatamento ilegal até 2030. "É uma questão de honra", insistiu em Londres.