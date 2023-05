O rei Charles III e a rainha Camilla, ao lado de vários integrantes da família real britânica, apareceram na sacada do Palácio de Buckingham, neste sábado (6), para saudar as dezenas de milhares de pessoas reunidas diante do local para celebrar sua coroação.



Com suas coroas e trajes cerimoniais, os reis foram acompanhados pelo herdeiro do trono, William, e sua esposa, Kate. O príncipe Harry, filho mais novo de Charles III, e Andrew, irmão do monarca, ambos afastados da família real, não estavam presentes.