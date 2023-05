Janones rebate senador: 'Vocês gastavam o dinheiro do povo com Viagra'

Lula se hospedou em Londres em um hotel com diárias de R$ 95 mil (foto: Ricardo Stuckert/Divulgacao) O deputado federal André Janones (Avante-MG) rebateu uma publicação do líder da oposição no Senado, Rogerio Marinho (PL-RN), em que o senador critica o preço da diária do hotel em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se hospedou em Londres. O petista foi até o Reino Unido para a coroação do Rei Charles III, nesta sexta-feira (5/5).









Janones rebateu lembrando de alguns gastos ‘inusitados’ durante o governo Bolsonaro. “Cara, vocês gastavam o dinheiro do povo com Viagra , prótese peniana e bonecos do Rambo”, disse o deputado.





Lula desembarcou em Londres pela manhã para uma visita de dois dias. O primeiro compromisso oficial é às 16h, quando o petista tem uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na tradicional 10 Downing Street. O encontro, que terá como um dos temas principais a guerra da Rússia com a Ucrânia.





Em seguida, Lula participará de uma recepção oferecida pelo Rei Charles III , no Palácio de Buckingham. Apenas 10 chefes de Estado foram convidados para esse evento.