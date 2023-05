Lula é recebido pelo primeiro-ministro britânico nesta tarde

Lula e Rishi Sunak falaram de cooperação entre Reino unido e Brasil em reunião nesta sexta-feira (05/05) (foto: Daniel LEAL / AFP)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, nesta sexta-feira (05/05) às 16h no horário local (12h, no horário de Brasília). Lula viajou para Londres a fim de participar da cerimônia de coroação do rei Charles III, que ocorre amanhã (06/05).









Lula também foi convidado para uma confraternização reservada a convite do novo rei, na qual também estarão presentes outros chefes de estado, no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca.