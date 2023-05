Restaurante oferece 13 barris de chopp para 'quando Bolsonaro for preso'

Empresário e DJ Roberto Figueiredo, de 50 anos, afirmou que sempre foi de esquerda e que já foi filiado ao Partido dos Trabalhadores (foto: Reprodução/Instagram) O bar e restaurante Café com Arte, no bairro de Nazaré, na região central de Belém, capital do Pará, usou suas redes sociais para avisar que serão distribuídos 13 barris de chopp quando - na postagem deles - o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) for preso.





Alguns críticos a promessa classificaram a declaração de rídicula e afirmaram que fazem questão de ir no lugar quando ele fechar as portas.





"O Veio da Havan (citando o empresário Luciano Hang) pode. O Silvio Santos pode. Por que eu não posso? Por que eu sou pequeno?!", responde o empresário paraense, frisando que o empreendimento, localizado em um casarão do início do século passado, está aberto desde 2002.





Roberto afirma que boa parte das pessoas que foram as suas redes sociais afirmar que iriam boicotar o local nunca o frequentaram. "Tenho um boneco do Lula na entrada do meu estabelecimento".

Bolsonaro, COVID-19 e a Sexta 13

Roberto Figueiredo afirmou que desde que viu o vídeo da discussão entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) achou um absurdo o comportamento do parlamentar.





"Achei um absurdo aquilo ali. No que se transformou o Brasil hoje. Ninguém respeita ninguém, as pessoas acham que vão resolver as coisas na porrada", lamentou.





A condução da saúde durante o governo Bolsonaro também foi críticada e afeta pessoalmente o paraense. Há três anos seu irmão morreu em decorrência de complicações causadas pelo COVID-19. Neste período, o restaurante ficou fechado conforme orientações, só reabrindo quando foi liberado, mas exigindo o comprovante da vacina para os clientes.





Roberto se orgulha das promoções pouco tradicionais. Entre elas está a Sexta 13, que não necessariamente ocorre em uma sexta-feira 13, mas é o dia em que cerveja, picanha e negroni - este último por sua cor vermelha - saem por R$ 13. O número que o Partido dos Trabalhadores na urna.

"Parece que as pessoas descobriram agora que eu sou de esquerda. Já fui filiado ao PT", comentou, aos risos, Roberto.