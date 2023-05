Cláudia Navarro, secretária de Saúde de BH, pede exoneração do cargo

Médica deixa a secretaria após pouco mais de um ano no cargo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A secretária municipal de Saúde de Belo Horizonte, Cláudia Navarro, pediu a exoneração do cargo. Alegando motivos pessoais, a médica deixa a pasta após pouco mais de um ano na função. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (3/5).