Quer emagrecer? Joice Hasselmann perde 22kg e dá dicas

Ainda quando deputada, Joyce Hasselmann chegou a ser chamada pelo ex-aliado Eduardo Bolsonaro de Peppa Pig, personagem infantil (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e Instagram)

A jornalista e ex-deputada Joice Halssemann, de 45 anos, parece ter encontrado uma nova vocação: guru de emagrecimento. Após perder 22 kg e uma reeleição, Halssemann, que já foi a mulher mais votada da Câmara Federal, voltou a conquistar espaço na mídia e a atenção dos seguidores por supostamente se dedicar a restaurar a própria saúde.



O lançamento do protocolo JH1, que na fase teste teria feito as participantes perderem até 32 kg, segundo ela, foi anunciado em seu perfil no Instagram, que conta com 615 mil seguidores. De acordo com Hasselmann, o programa dura 28 dias e promove emagrecimento rápido. A ex-deputada também já abriu um segundo canal na plataforma, no qual deixa a política de lado para falar sobre dieta, maquiagem e estilo. A versão "mulher, mãe, escritora, jornalista, cozinheira, enófila, aprendiz" conta com 41 mil seguidores.





O projeto inclui videoaulas gravadas e ao vivo, grupo de conversa no aplicativo Telegram e um ebook de receitas criadas e testadas pela própria Halssemann, propondo uma mudança de hábito completa, nos moldes de outros protocolos anunciados por famosos como o da ex-BBB Mayra Cardi.



Os programas de emagrecimento de Mayra, apesar de questionados por profissionais de saúde, são comercializados por preços que variam de R$ 3.000 a R$ 300 mil, conforme declaração da ex-BBB. Os valores do JH1 ainda não foram divulgados.

O programa Hasselmann contaria com a participação de 14 profissionais em uma clínica online. O grupo de apoio incluiria nutricionistas, profissionais de educação física, chefe de cozinha, naturopata, terapeuta, coaching em bem-estar e emagrecimento, psicóloga e até uma fisioculturista -a irmã de Hasselmann, Cristina Bejuska, que fez os primeiros treinos da jornalista no processo de emagrecimento.

Hasselmann declarou na publicação que as inscrições serão abertas em maio e que "não é uma dieta, é uma reprogramação do estilo de vida".



Em resposta aos seguidores, ela gravou alguns vídeos e assegurou que seu programa não vai fazer ninguém passar fome. "Vamos combinar que não é um rodízio de pizza, é um protocolo de emagrecimento e emagrecimento muito rápido. Mas calma, você não vai passar fome, porque são muitas e muitas receitas e você vai comer a cada duas ou três horas no máximo", adiantou.



A jornalista também garante que a comida indicada tem sabor. "As receitas são deliciosas, eu testei uma a uma, ajudei a criar uma a uma. Sou boa de bico na gastronomia, gosto de comer bem, não gosto de comida ruim, comida mal temperada", indicou. "Fiquem tranquilos, vocês não vão morrer de fome, nem desesperados em inanição."



Nos comentários, os seguidores se dividem. "Cada vez mais linda, parece um anjo", diz um. "Será se dessa vez não vai ter fraude, como foi ela na política?? Oremos", escreve outro.



A dieta original de Halssemann começou em 2020 e contou com aumento gradual dos treinamentos físicos. Conforme relatado à Folha em março deste ano, ela redefiniu o corpo a partir da alimentação com o chamado "caldo de brodo", uma receita italiana que consiste em uma sopa rala de legumes, ossos e cartilagens.

Apesar disso, a ex-deputada afirmou que haverá opções para pessoas vegetarianas e veganas também perderem e manterem o peso. "Com meu protocolo emagreci 22 kg, e depois disso os anos se passaram e não engordei nem 1 gr sequer, mesmo comendo de tudo", disse a ex-deputada.







O foco são mulheres, mas o programa também estará aberto aos homens. Ainda não é possível saber quão seguro é o protocolo JH1, mas no caso de promessas de emagrecimento rápido, a dica dos profissionais de saúde é sempre ter cuidado.

O nutricionista Ney Felipe Fernandes, que atua na Nutrição Avançada de Curitiba e é doutorando em saúde pública pela UCES (Universidade de Ciências Empresariais e Sociais), na Argentina, pontua que o emagrecimento rápido não é indicado.



"Em uma dieta, vale seguir aquele conselho prudente de sempre fazer acompanhamento com nutricionista, porque abrir mão de algum grupo alimentar por causa de emagrecimento rápido pode levar ao desenvolvimento de alguma deficiência nutricional", afirma.



O profissional também diz que o caldo de brodo, usado pela ex-deputada para perder peso, funciona para emagrecer porque tem baixa densidade energética, mas negligencia outros aspectos da saúde.



"O fast food faz mal porque concentra muita caloria. No caso do caldo, o problema é que você acaba reduzindo muito o grupo de alimentos que você consome", diz.

Fernandes afirma que a presença de carne e vegetais é importante na dieta, mas que também é preciso incluir derivados de leite, oleaginosas, uma variedade maior de leguminosas e até óleos vegetais como azeite de oliva, pois todos são necessários ao corpo.