Dieta na quarentena: Joice Hasselmann exibe boa forma e anuncia perda de 20kg

Ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) chamou a atenção no Instagram por um motivo peculiar. A parlamentar mostrou seu novo visual depois de perder 20kg em poucos meses. Apelidada de 'Peppa Pig' pelo também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ela se autodeclara agora 'Peppa Fitness'.





“Para aqueles que me atacaram, que tentaram me humilhar, me destruir emocionalmente, que me xingaram, que mentiram sobre mim, meu muito obrigada. Transformei o ódio de vocês em amor próprio. Vocês só não conseguiram me destruir como me deixaram mais forte”, relata Joice na rede social.





Ela conta que, nos primeiros dias de dieta, fez uso de muitos pratos de caldos e refeições líquidas. “Tinha que tomar algo que me desse sustentação e colágeno para que evitasse ficar com a pele caindo. Meu músculo do tchauzinho está muito bem”.



Nesse período, ela diz que eliminou sete quilos. Nas fases 2 e 3, ela afirmou que manteve a dieta, já abrindo algumas exceções para que outros alimentos.



Rompimento com Bolsonaro

Mulher com a maior votação da história do país (1.078.666), Joice foi escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro como líder do governo com o intuito de apressar a Reforma da Previdência.



Mas ela rompeu com o ex-presidente no meio do caminho depois de apoiar a investigação de corrupção contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), em 2019.





A partir daí, passou a dar declarações polêmicas na mídia, chamando o presidente de "desinteligente" e "deselegante" e afirmando que ele não era "homem de diálogo".