Janones quer fazer Bolsonaro se arrepender de ter 'roubado o trabalhador'

CPMI do 8/1 pode ter seus membros indicados até sexta-feira (5/5) (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)



Uma única promessa a vocês no dia do trabalho: trabalhar muito caso eu seja indicado pra CPMI, dar muito trabalho para Bolsonaro, e fazê-lo arrepender amargamente de ter roubado o povo trabalhador deste país! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) May 1, 2023

O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse que, caso seja indicado para trabalhar na CPMI do 8 de Janeiro, pretende fazer o ex-presidente Jair Bolsonaro se arrepender “amargamente de ter roubado o povo trabalhador deste país”. A declaração foi dada por meio das redes sociais como uma promessa de Dia do Trabalhador nesta segunda-feira (1/5).









A oposição defende a tese de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha prevaricado durante o ataque à sede dos Três Poderes, em Brasília, com o intuito de ter ganhos políticos com o papel de vítima. Já os governistas vão querer investigar alguns parlamentares que possam ter incitado os atos violentos e até participado.

A CPMI será composta por 32 parlamentares, sendo 15 senadores e 15 deputados federais indicados pela proporcionalidade e mais uma vaga de cada Casa - Câmara dos Deputados e Senado -, que será preenchida por rodízio de integrantes da minoria.





Divisão no Senado

Bloco Democracia (PDT, MDB. PSDB, Podemos, Rede e União): 6 vagas

Bloco Resistência (PT, PSB, PSD e Rede): 6 vagas

Bloco Vanguarda (PL e Novo): 2 vagas

Bloco Aliança: (PP e Republicanos): 2 vagas





Divisão na Câmara

Bloco União, PP, PSB, PDT, PSDB-Cidadania, Avante, Solidariedade e Patriota: 5 vagas

Bloco MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC: 4 vagas

PL: 3 vagas

Federação PT, PCdoB e PV: 2 vagas

PSol e Rede: 1 vaga

Novo: 1 vaga