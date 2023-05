Renan Calheiros sobre Lira: 'Se comporta como o bolsonarista que é'

Ao comentar algumas declarações de Lira, que defendeu as emendas de relator e criticou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Renan Calheiros disse que o presidente da Câmara "se comporta como o bolsonarista que é".

Lira era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas com a vitória de Lula, sinalizou apoio ao petista. Em declarações recentes, Lira ele que também se vê como aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).