Congresso Mineiro de Municípios tem recorde de inscritos

Congresso Mineiro de Municípios terá expositores de instituições e prestadores de serviços (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Mais de seis mil pessoas se inscreveram para participar do 38º Congresso Mineiro de Municípios, a ser realizado nos dias 9 e 10 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte. É o maior número de participantes desde a inauguração do evento.

Nele serão debatidos temas como impactos da reforma tributária nas cidades, inserção no mercado de carbono, cidades inteligentes, empreendedorismo na gestão pública, consórcios intermunicipais para viabilização de serviços públicos, entre outros assuntos.





“Mostraremos aos gestores, servidores e para toda a sociedade que a entidade está se modernizando e se alinhando com a eficiência e a tecnologia. Queremos deixar uma marca de empreendedorismo e planejamento, como forma de garantir eficiência e transparência, assim como a sustentabilidade e a inovação”, destacou o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), organizadora da conferência, e o prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Dr. Marcos Vinicius.





Durante o evento, será entregue o "XI Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal" para os destaques no Desenvolvimento Econômico, Educação, Governança, Meio Ambiente e Saúde.





Expositores de diferentes áreas, como instituições, empresas e prestadores de serviços, também estarão no local buscando difundir ideias e projetos para potenciais investidores.