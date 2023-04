Silveira deixa a presidência do PSD-MG para Cássio Soares, aliado de Zema

Soares é líder do Bloco Minas em Frente, base do governo Zema, na ALMG (foto: Luiz Santana/ALMG)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), vai deixar a presidência estadual da sigla, cargo do qual já estava licenciado desde o último dia 13. No seu lugar, assume o deputado estadual Cássio Soares (PSD).

O anúncio de Silveira ocorreu nesta segunda-feira (24/4) durante a abertura de um evento do setor de mineração, realizado em um hotel da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

"Eu deixo a presidência para estar mais dedicado a esta nobre e árdua função de dirigir três setores tão fundamentais para a economia nacional", declarou o ministro de Minas e Energia.

Soares é líder do Bloco Minas em Frente, base do governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ele assume o partido que tem entre seus filiados o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), desafeto do governador, e o atual chefe do Executivo da capital, Fuad Noman (PSD).