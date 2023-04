PF adia depoimento de Torres

Torres iria depor à PF, nesta segunda-feira (24/4), sobre as acusações da atuação do político em bloqueios ilegais feitos no segundo turno das eleições de 2022 (foto: Evaristo Sa/AFP) A Polícia Federal (PF) adiou o depoimento de Anderson Torres, Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava previsto para as 14h, desta segunda-feira (24/). Os advogados afirmam que Torres não consegue "comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas durante uma semana".

Conforme informado pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo, a decisão do delegado Flávio Reis atendeu ao pedido da defesa, devido ao "agravamento do quadro de saúde psíquico".

De acordo com a defesa, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter Torres preso, o "estado emocional" do ex-secretário sofreu uma "drástica piora". Eles alegam que o quadro depressivo de Torres foi atestado por uma psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF.