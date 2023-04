Após fake news, bolsonarista diz: 'Fazemos certo ou vamos passar vergonha'

Imagens mostram que o presidente Lula chegou ao Palácio do Planalto após as 21h (foto: Circuito interno do Palácio do Planalto/ Reprodução)



O bolsonarista e ex-deputado federal Márcio Labre (PL) alertou colegas da oposição sobre a divulgação de fake news: “Apurem antes de postar”. O alerta foi feito no perfil do Twitter do ex-parlamentar nesse domingo (23/04). O bolsonarista e ex-deputado federal Márcio Labre (PL) alertou colegas da oposição sobre a divulgação de fake news: “Apurem antes de postar”. O alerta foi feito no perfil do Twitter do ex-parlamentar nesse domingo (23/04).









“Estão afirmando que Luiz Inácio estava no Palácio do Planalto durante todo o dia da invasão. As câmeras registram a presença dele somente após 21:00h. Ou trabalhamos certo ou vamos passar vergonha”, diz a publicação.



Sobre as imagens do 08/01 publicadas pela CNN. APUREM antes de postar. Estão afirmando que Luiz Inácio estava no Palácio do Planalto durante TODO o dia da invasão. As câmeras registram a presença dele SOMENTE após 21:00h. Ou trabalhamos certo ou vamos passar vergonha. pic.twitter.com/0oG8p7EINM %u2014 Marcio Labre (@marciolabre) April 24, 2023

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen