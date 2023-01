Ex-ministro Anderson Torres é preso pela polícia em Brasília

O avião pousou em solo brasileiro às 7h20 deste e Torres foi preso uma hora depois, por volta de 8h20 (foto: PR/REPRODUÇÃO)

O ex-ministro da Justiça da gestão Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal exonerado, Anderson Torres, foi preso na manhã deste sábado (14/1) ao desembarcar no Brasil, no Aeroporto Internacional de Brasília JK.

O avião pousou em solo brasileiro às 7h20 e ele foi preso uma hora depois, por volta de 8h20. Torres deixou o aeroporto em um comboio e ainda não se sabe se ele será levado ao Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil do Distrito Federal ou para a Superintendência da Polícia Federal.

Anderson decolou de Miami, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (13). De acordo com o blog da Natuza Nery, no G1, Anderson comprou passagens para o Brasil usando apenas os dois primeiros nomes: Anderson Gustavo. O objetivo de omitir o "Torres" no momento da compra do bilhete aéreo seria para que sua chegada ao Brasil ocorresse sem alarde e sem imagens do momento da prisão

Pedido de prisão

A prisão de Anderson Torres foi determinada na última terça-feira (10/1), pelo ministro do Superemo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morais. Torres é acusado de ter sabotado o comando da Segurança Pública do Distrito Federal durante os ataques terroristas de domingo (8/1). Ele deve responder por omissão e conivência.