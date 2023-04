Agentes do GSI descansavam e mexiam no celular durante invasão do 8/1; veja

Imagens das câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto mostram agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) descansando e mexendo no celular durante a invasão do edifício no dia 8 de janeiro.









No vídeo é possível ver os agentes mexendo no celular, conversando, rindo e até brincando um com os outros.





Além de armados, eles aparecem nas filmagens de capacete e escudo. De acordo com o levantamento do jornal O Globo, os agentes do GSI só saíram do saguão as 17h15, em direção à ala A do Palácio do Planalto.

Imagens divulgadas





Durante a semana, imagens do circuito interno provocaram a queda do então ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, que aparece nas gravações dentro do palácio no dia dos atos antidemocráticos.