Deputada Bia Kicis chama Lula de 'mentiroso' sobre invasão do 8 de janeiro

Deputada é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas por Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A deputada federal pelo Distrito Federal Bia Kicis (PL) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de mentiroso neste domingo (23/4), em uma publicação no Twitter.

"Em 18 de janeiro Lula afirmou que já tinham as filmagens e que não precisavam de CPMI para saber quem invadiu o Palácio e os demais prédios dos Três Poderes. Depois agiram com desespero para impedir a qualquer custo a CPMI. Agora a narrativa é que não teve acesso às filmagens. Mentiroso!", escreveu Kicis em sua página na rede social.

Confira abaixo este trecho da entrevista, transcrito na íntegra pelo Estado de Minas:

A declaração de Lula mencionada pela deputada ocorreu em uma entrevista exclusiva à jornalista Natuza Nery, da GloboNews, no dia 18 de janeiro, dez dias depois das invasões golpistas à Praça dos Três Poderes, em Brasília.

- "Presidente, o senhor apoia a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito?"

- "Não. Nós temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu neste país. Ou seja, uma Comissão de Inquérito pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Nós não precisamos disso agora."

- "Tem uma clássica de que governos não gostam de CPI porque sabem como começam, mas não como terminam... É isso?"

- "Isso é verdade, porque reivindiquei muita CPI. O que nós podemos investigar em uma CPI que nós não podemos investigar aqui agora? Nós estamos investigando. Tem 1.300 pessoas presas. Nós etamos ouvindo depoimentos, estamos pegando telefone celular. Nós temos filmagem das câmeras, que mostra que quem participou, quem não participou. Nós sabemos quem foi negligente, quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa. Ou seja, o que você acha que a gente vai ganhar com a CPI. Sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha, portanto os partidos políticos, na Câmara ou no Senado, é que vão decidir. Mas, por acaso, se me pedissem um conselho - e é difícil pedir conselho - eu diria: não façam CPI porque não vai ajudar".