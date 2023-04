'Dancinha da picanha': deputado português ironiza eleitores de Lula

O deputado português André Ventura usou as redes sociais para ironizar eleitores do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo gravado na quarta-feira (19/4), dois dias antes da chegada do petista à Lisboa, o parlamentar europeu dança junto de colegas ao som de uma música com a letra “foi com papo de picanha que o Lula te enganou”.