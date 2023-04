Lula desembarca em Portugal cercado de polêmicas e com forte segurança

Com a primeira-dama Janja e oito ministros, Lula chegou a Lisboa na manhã desta sexta-feira (foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na capital portuguesa na manhã desta sexta-feira (21) para uma série de encontros a fim de reforçar os laços com Portugal, país do qual o Brasil se afastou durante o governo de Jair Bolsonaro. A comitiva presidencial, que inclui oito ministros, chegou ao Hotel Tivoli, na sofisticada Avenida da Liberdade, cercada por forte segurança. Apenas apoiadores do petista estavam de prontidão. A viagem de Lula está cercada de polêmicas e deve provocar uma série de protestos.









Estão previstas as assinaturas de pelo menos 13 acordos, em áreas como aeronáutica, educação, turismo e energia. O Brasil também quer ampliar a corrente de comércio com o parceiro europeu e atrair investimentos. Dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que o comércio bilateral Brasil-Portugal em 2022 atingiu US$ 5,3 bilhões, com crescimento de 50,8% em relação a 2021. As exportações brasileiras somaram US$ 4,8 bilhões. As importações de produtos de Portugal totalizaram US$ 990 milhões. O Brasil é o 7º principal fornecedor de bens a Portugal e o 2º maior fornecedor fora da União Europeia, superado apenas pela China.





Em termos de investimentos, Portugal ocupa a décima-sexta posição entre os países com mais recursos no Brasil, com um total de US$ 10,7 bilhões. Os investimentos portugueses estão concentrados na área de energia, principalmente em exploração e produção de petróleo e gás, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia.





Já o estoque de investimentos estrangeiros diretos do Brasil em Portugal é de US$ 4,2 bilhões. Os investimentos brasileiros estão centrados nos setores aeronáutico; siderúrgico; de turismo e hotelaria; hospitalar e de infraestrutura.