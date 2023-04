Oposição pretende obstruir votações para forçar CPMI do 8 de janeiro

Bolsonaristas inconformados com resultado da eleição presidencial invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro (foto: AGÊNCIA BRASIL)



Brasília - Parlamentares da oposição ao Palácio do Planalto decidiram, ontem à noite, fazer “obstrução total” no Congresso Nacional após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiar, mais cedo, a sessão conjunta entre Câmara e Senado e barrar a comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro.

O objetivo é obstruir os trabalhos nas comissões e na pauta do plenário da Câmara e do Senado para impedir votação de propostas e debates importantes para o governo petista. A decisão foi tomada no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com a presença dos senadores Jorge Seif (PL-SC), Tereza Cristina (PL-MS), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





Mais cedo, um grupo de deputados Bolsonaristas invadiu a reunião de lideranças do Congresso Nacional para forçar Rodrigo Pacheco a instaurar a CPMI. O encontro discutia a sessão conjunta entre senadores e deputados que estava marcada ontem, mas foi adiada para o dia 26.

A sessão no Congresso iria analisar 26 vetos presidenciais, três projetos de lei (PLN), incluindo o que garantiria o pagamento do piso nacional da enfermagem, e a abertura da CPMI. No entanto, a decisão de Pacheco atende ao pedido de parlamentares aliados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pedem mais tempo para aprimorar o mecanismo que viabilize o pagamento dos profissionais da saúde.





“Nós teremos a oportunidade de apreciar os vetos, apreciarmos todos os PLNs, inclusive o da enfermagem, que é um desejo muito antigo do Senado e da Câmara dos Deputados, e a leitura do requerimento da comissão parlamentar, que é também uma reivindicação da oposição. A minha busca foi de fazer a conciliação de oposição com situação, minoria com maioria”, afirmou Pacheco.





Já a oposição afirma que seria estratégia dos aliados do governo para tentar negociar a retirada de assinaturas da CPMI. A tese dos bolsonaristas é de que o governo estaria com medo de uma investigação, devido uma suposta omissão durante a invasão às sedes dos três Poderes. Para que a sessão conjunta ocorra é necessário o mínimo de 85 deputados no plenário, número que, segundo os parlamentares registravam nas redes sociais, chegou a passar de 145 pessoas.





Entre os deputados federais que entraram na reunião de Rodrigo Pacheco com as lideranças estavam Nikolas Ferraeira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Coronel Chrisóstomo (PL-RO), Julia Zanatta (PL-SC), e André Fernandes (PL-CE), responsável por articular a criação da CPMI. Segundo a oposição, a CPMI tem assinaturas suficientes para começar e com a sessão no Congresso a leitura seria “automática”. O requerimento contém o apoio de 192 deputados (mínimo de 171) e de 35 senadores (mínimo de 27).





Nikolas Ferreira criticou Rodrigo Pacheco por adiar a sessão conjunta . Ele acusou o presidente do Congresso de ceder à pressão da esquerda. “Que vergonha… não sei se algo na vida vale mais do que sua honra”, disse o deputado mineiro em publicação nas rede sociais. Em outra postagem, o deputado mineiro afirmou que a CPMI tem assinaturas suficientes e que a abertura da sessão é constitucional e regimental. “Porque a esquerda não quer? O mede precede a culpa”, escreveu Nikolas.