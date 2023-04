Deputados bolsonaristas 'invadem' reunião no Congresso por CPMI do 8/1

Já a oposição afirma que essa obstrução é uma estratégia dos aliados do governo para tentar negociar a retirada de assinaturas da CPMI . A tese dos bolsonaristas é de que o governo estaria com medo de uma investigação, devido a uma suposta omissão durante a invasão às sedes dos três poderes.





Para que a sessão conjunta ocorra, é necessário o mínimo de 85 deputados no plenário do Congresso, número que, segundo os parlamentares registravam nas redes sociais, chegou a passar de 145 pessoas.



Pacheco decidiu adiar para semana que vem a sessão que instalaria a CPMI do 8/1 (foto: Eduardo Bolsonaro/Twitter/Reprodução)



Entre os deputados federais que entraram na reunião de Rodrigo Pacheco com as lideranças estavam: Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Coronel Chrisóstomo (PL-RO), Julia Zanatta (PL-SC), e André Fernandes (PL-CE), responsável por articular a criação da CPMI.





Segundo a oposição, a CPMI possui assinaturas suficientes para ser instalada e, com a sessão no Congresso, a leitura seria "automática". O requerimento possui assinatura de 192 deputados (mínimo de 171) e de 35 senadores (mínimo de 27). Outros deputados criticam o presidente do Senado.

Um grupo de deputados Bolsonaristas “invadiu” a reunião de lideranças do Congresso, na tarde desta terça-feira (18/4), para pressionar o presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que pode investigar os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O encontro discutia a sessão conjunta entre senadores e deputados que estava marcada para hoje, mas foi adiada para o dia 26.