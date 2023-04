Três pessoas do Triângulo Mineiro são alvos da operação 'Lesa Pátria'

Pessoas estariam envolvidas no ataque de 8 de janeiro (foto: Reprodução/Agencia Brasil/Macelo Camargo)

Três dos alvos da 10ª fase da Operação Lesa Pátria estão no Triângulo Mineiro, e um deles ainda está foragido. A nova ação aconteceu nesta terça-feira (18/4) em sete estados e no Distrito Federal, com o objetivo de deter pessoas ligadas aos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorridos no dia 8 de janeiro.

Também nesta terça-feira, um advogado de Patos de Minas aguarda julgamento por participação nos atos antidemocráticos do início do ano.

Um empresário de Uberlândia está foragido e contra ele há ainda um mandado de busca e apreensão, além da prisão decretada. Ele está ligado a um ponto de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi fechado por determinação da Justiça Eleitoral devido à propaganda irregular no ano passado.

Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em Capinópolis, e buscas em um endereço da cidade de Ituiutaba.

A 10ª fase da Operação Lesa Pátria cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

Os investigados respondem pelos crimes de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Julgamento

Um advogado da cidade de Patos de Minas aguarda o julgamento do Supremo Tribunal Federal, relativo a dois inquéritos abertos sobre os ataques de 8 de janeiro em Brasília. O jurista fez transmissões ao vivo enquanto participava da invasão ao Congresso Nacional. Em uma das transmissões, ele aparece dentro do plenário do Senado. Em outro trecho, ele afirma que vai levar algo “de lembrança”.

O Supremo inicia a análise das denúncias para decidir se abre ações penais contra os acusados. Caso as denúncias sejam aceitas, eles se tornarão réus e o processo será iniciado.