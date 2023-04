Zema vai prestar depoimento à PF sobre atos antidemocráticos nesta quarta

Governador Zema será ouvido por videoconferência (foto: Reprodução/Agência Minas)

O governador Romeu Zema (Novo) vai prestar depoimento à Polícia Federal (PF), na tarde desta quarta-feira (5/4), sobre falas referentes aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A oitiva foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.Uma semana após as invasões às sedes dos três poderes, Zema disse em entrevista para uma rádio gaúcha que o governo federal fez "vista grossa" em relação aos atos terroristas , com o intuito de se passar por vítima.O governador de Minas Gerais também havia afirmado que qualquer declaração dita antes da conclusão das investigações é "achismo", mas que ele pode "supor" que houve uma omissão por parte dos órgãos de segurança do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse, posteriormente, de vítima. É uma suposição. Mas as investigações vão apontar se foi isso", disse Zema à Rádio Gaúcha.procurou a assessoria do Governador Zema, mas até o momento não houve retorno. Já a Polícia Federal disse que não pode se manifestar sobre investigações em andamento. O depoimento ocorre por meio de videoconferência.