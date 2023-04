Ciro Nogueira: 'com oposição responsável, voltaremos ao poder facilmente'

Ciro Nogueira é ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com três meses de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está confiante que logo a direita retornará ao poder. Segundo ele, a ideia principal é passar uma imagem de “oposição responsável” e logo voltaremos ao poder, “com muita facilidade, daqui a três anos”.

Em entrevista ao Correio Braziliense, o senador apontou que a esquerda é minoritária no Congresso Nacional e só perderam a presidência por alguns erros da própria direita. “Os partidos de esquerda só elegeram 140 deputados, são minoritários. Hoje, a maioria da população tem um perfil de centro e centro-direita. Perdemos essa eleição de presidente mais por erros nossos e, também, pelo massacre da mídia, de forma injusta, contra Bolsonaro, na reta final da campanha”, disse.

Ele citou os erros que levaram à derrota de Bolsonaro, como o episódio de Roberto Jefferson, que efetuou disparos de fuzil contra os agentes da Polícia Federal, e da deputada Carla Zambelli, ao perseguir armada um homem às vésperas das eleições. “Como você vai controlar um louco como o Roberto Jefferson? Difícil. Tem que condenar uma deputada que sai correndo atrás de homem negro com um revolver na mão dois dias antes da eleição. É inacreditável. São coisas do imponderável. Não é culpa do presidente Jair Bolsonaro ou minha”, apontou.

“Como se evita situações como essas? O ministro da Fazenda (Paulo Guedes) falar de salário na véspera? Também devo ter cometido meus erros, todo mundo é humano”, acrescentou Ciro.

Segundo ele, o objetivo agora é reconstruir a imagem com o povo brasileiro. “Acho que, agora, é aprendermos, passarmos uma imagem de que vamos fazer uma oposição responsável, que não atrapalhe o país. Temos uma preocupação muito grande para que não haja retrocesso nas conquistas econômicas, do que fizemos no nosso governo. Se isso acontecer, vamos voltar ao poder com muita facilidade daqui a três anos”, garantiu.