Zé trovão ataca Dino e Janones: 'Repúdio contra esses dois cidadãos'

Zé Trovão defendeu os colegas de Partido Liberal (PL), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Alberto Fraga (PL-DF) (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) O deputado federal Zé Trovão (PL-SC), criticou, na tarde desta quarta-feira (29/3), as participações do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), e do deputado federal André Janones (Avante-MG), na sessão dessa terça-feira (28/3) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).









O bolsonarista ainda atribuiu o caso a uma característica da esquerda, dizendo que é preciso ‘botar ordem’ no governo. “Já ficou claro para nós (direita) o que temos que fazer. É botar ordem logo nisso e acabar com esses ministros, tirar eles desses lugares, porque são incompetentes”, afirmou o deputado do PL.

Já sobre o deputado Janones, Zé trovão saiu em defesa dos colegas partidários Nikolas Ferreira (PL-MG) e Alberto Fraga (PL-DF), também afirmando que o deputado governista é um mentiroso que adotou as Fake News como estratégia para viver sua ‘vidinha’.





Para o Bolsonarista, Janones atacou Nikolas e Fraga de uma maneira não só verbal, mas também imoral. “Olha só o nível de parlamentar que estamos falando, um sujeito que eu não consigo entender. Se fosse qualquer um de nós (direita), estávamos no conselho de ética ou na cadeia. Agora esse cidadão faz o que bem entende. Fica aqui meu repúdio contra esses dois cidadãos (Dino e Janones)”, concluiu Zé Trovão.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira