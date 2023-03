Moro associa PCC a e-mail 'lulalivre' e redes reagem: "Sai da internet"

BE

Troca de farpas entre Moro e Lula ganhou novo capítulo após divulgação do inquérito sobre planos do PCC (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) voltou a associar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao inquérito que apura planejamento de atentados contra figuras públicas e recebeu críticas na internet. Em publicação feita neste sábado (25/3), o ex-juiz, que seria um dos alvos da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), questionou um endereço de e-mail citado na investigação do caso.









Gostaria de entender por que um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço de e-mail lulalivre1063? %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) March 25, 2023





A reportagem em questão revela detalhes da investigação da Polícia Federal e salienta que as contas de e-mail utilizadas pelos criminosos tinham nomes variados e vinculados a aparelhos de terceiros como forma de dificultar a identificação dos suspeitos.





A publicação feita por Moro é mais um capítulo do embate político do ex-juiz responsável pela condenação de Lula na Operação Lava-Jato, que ganhou novas proporções a partir da revelação do plano de atentado contra o senador.





Durante a última semana, o petista chegou a duvidar do caso e insinuou que o plano de atentado seria uma ‘armação do Moro’ . Minutos depois, a juíza Gabriela Hardt, titular da 9ª Vara Federal de Curitiba, retirou o sigilo do processo e tornou públicas informações sobre o planejamento que incluía o senador como um dos alvos. Desde então, Moro tem se manifestado contra a postura do presidente da República





Veja algumas das reações ao tuíte de Sergio Moro:









Sergio, pelo seu bem, sai da internet. %u2014 Dudu Guimarães (@Dudu) March 25, 2023





Vou criar um e-mail chamado herdeirodoelonmusk@gmail...vai que serve de prova? %u2014 Thainã (@Thaina_Medeiros) March 25, 2023





E eu queria entender como durante a investigação do assassinato da Marielle Franco, entre milicianos e traficantes de armas vizinhos do Bolsonaro no Vivendas da Barra, você mandou investigar o porteiro. Se enxerga %u2014 Fred Santana (@FredCSantana) March 25, 2023





Sim Sérgio.



Um cara do PCC pensou "HMMM vou colocar meu email como 'Lula livre' para deixar pistas óbvias pra quem eu trabalho"



Nem no Detetives do Prédio Azul os vilões são tão infantilizados assim. %u2014 Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) March 25, 2023





então se o email deles fossem "gabigol2019lima@gmail" você iria prender o gabigol??



os cara podiam enfraquecer o flamengo e nem pensaram nisso... vacilaram %u2014 Marcela Maeve (@MarcelaMaeve) March 25, 2023









Embora a maioria das reações seja de críticas e ironia à insinuação do senador, também há mensagens apoiando a manifestação. Foi o caso de Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo de Jair Bolsonaro (PL).