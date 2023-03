Senador bolsonarista pede Lula no inquérito do STF sobre fake news

Pedido do senador foi feito por causa de uma declaração do petista (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O senador Rogério Marinho (PL-RN) enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja incluído no inquérito das fake news por ter questionado a veracidade do plano de sequestro do PCC ao senador Sergio Moro (União Brasil).

“Questionar o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sem qualquer embasamento, é atentar contra as instituições republicanas“, declarou.

Nikolas pede investigação

Nessa sexta-feira, o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL) protocolou um pedido de abertura de investigação contra Lula por "eventual prática de incitação ao crime em desfavor" de Moro.





"As declarações podem influenciar a violência contra autoridades que buscam combater a criminalidade. E isso tem que ser coibido", argumenta Nikolas sobre o pedido.

Moro alvo de organização criminosa