Lula: ministro atualiza estado de saúde do presidente

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou nesta sexta-feira (24/3) que o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 77 anos, é positivo. O presidente se recupera de uma pneumonia leve, diagnosticada após ter sido atendido por médicos do hospital Sírio-Libanês, na noite dessa quinta-feira (23/3).

“Ele (Lula) está se sentindo bem. O presidente está muito motivado. E como ele vai viajar para a China no próximo domingo, fez questão de fazer uma reunião com alguns ministros para planejar a semana que vem, à medida que o presidente vai ficar fora vários dias, como a gente tem essa rotina diária de conversar com ele é absolutamente normal e necessário que a gente possa conversar um pouco pra planejar a semana, (a) viagem do presidente”, explicou Pimenta.