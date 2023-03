Vera Magalhães sobre Lula: 'se iguala ao pior do bolsonarismo'

Jornalista equipara Lula ao Bolsonarismo após o presidente duvidar do plano de matar Sergio Moro (foto: Reprodução/AFP/TV Band) A colunista política e jornalista Vera Magalhães afirmou, nesta sexta-feira (24/3), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se iguala ao pior do bolsonarismo. A declaração ocorre depois de o chefe do Executivo colocar dúvidas sobre o plano arquitetado pelo PCC e descoberto pela Polícia Federal (PF) para assassinar o senador Sergio Moro (União Brasil-SP), dizendo que o esquema seria uma armação do ex-juiz.













Vera Magalhães destacou a gravidade do plano e afirmou que, se a autoridade é Moro ou alguém de esquerda, Lula deveria delegar a investigação às instituições de justiça. “A partir do momento em que adere sem titubear à propagação de fake news com tons de teoria da conspiração, Lula se iguala ao pior do bolsonarismo, que na véspera havia feito o mesmo com sinal trocado”, afirmou a jornalista na coluna.

Ao longo do texto, ela ainda criticou a gestão de Lula nestes primeiros meses de governo, reforçando que o presidente erra ao “cultivar essa polarização odienta”. “Quem vence a eleição e toma posse precisa dizer ao país a que veio, qual o projeto, o rumo, a agenda. Até aqui não se viu isso nesta gestão, pelo contrário”, disse em outro trecho.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira