Ator Pedro Cardoso viraliza nas redes com crítica a Moro

De acordo com a juíza Gabriela Hardt, substituta de Moro na Operação Lava-Jato na 9ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, o plano da facção custou ao menos R$ 564 mil . Gabriela foi responsável também por assinar os mandados de prisão cumpridos na quarta-feira contra nove integrantes do grupo.Na quinta-feira (23/3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou achar ser "uma armação" do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) o plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) descrito pela Polícia Federal para atacar o ex-juiz.