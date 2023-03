Criança interrompe fala de Lula em Itaipu: 'Caiu o preço da picanha'

O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na cerimônia de posse do diretor-geral brasileiro da hidrelétrica de Itaipu Binacional, nesta quinta-feira (16/3), foi interrompido por uma criança que queria falar sobre a queda do preço da picanha , promessa de campanha do petista.

O menino recebeu a atenção do presidente que reagiu à interrupção com bom humor, indagando: “Já caiu o preço da picanha?”, seguido de aplausos do público presente na solenidade em Foz do Iguaçu, no Paraná.