Atos golpistas: AGU quer que suspeitos paguem R$ 100 milhões por dano moral

Esta é a quinta representação da AGU contra responsáveis pela invasão às sedes dos três Poderes (foto: Ed Alves/CB) A Advocacia-Geral da União (AGU) requisitou à Justiça Federal do Distrito Federal que os financiadores dos atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília, sejam condenados a pagar R$ 100 milhões ao Estado por dano moral coletivo. A ação tem como alvo 54 pessoas, três empresas, um sindicato e uma associação.

"Os atos foram praticados em desfavor dos prédios federais que representam os três Poderes da República, patrimônio tombado da Humanidade, com a destruição de símbolos de valores inestimáveis, deixando a sociedade em estado de choque com os atos que se concretizaram no fatídico 08 de janeiro de 2023", diz trecho da petição.





Esta é a quinta representação da AGU contra responsáveis pelos atos que culminaram na depredação dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). Os citados já haviam sido incluídos em outra ação movida pelo órgão para cobrar o prejuízo de R$ 20,7 milhões causados aos edifícios.

O órgão detalhou que o cálculo de R$ 20,7 milhões é a soma dos prejuízos na Câmara dos Deputados, Senado, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). No dia do vandalismo, os extremistas quebraram vidros, portas, janelas, computadores, impressoras, arrancaram cadeiras, destruíram obras de arte, molharam carpetes, e até mesmo roubaram as togas dos ministros do Supremo e objetos da União.





Segundo a AGU, ficou demonstrada a prática de "atos ilícitos que causaram danos ao patrimônio público federal, com a quantificação/estimativa mínima do dano". O órgão ainda sustentou que "cabe analisar, neste segundo momento, a questão atinente ao preenchimento dos demais requisitos necessários para a responsabilização dos demandados por esses danos", escreveu.