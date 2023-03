Senadores cobram de Moraes soltura de mais golpistas presos em Brasília

Senadores se reuniram com ministro Alexandre de Moraes, nessa quinta-feira (2/3) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os senadores Carlos Portinho (PL-RJ), Eduardo Girão (NOVO-CE), Rogério Marinho (PL-RN), Tereza Cristina (PP-MS) e Wellington Fagundes (PL-MT) se reuniram com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa quinta-feira (2/3), para pedir a soltura de mais suspeitos na invasão às sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.