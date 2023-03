PSB filia Paulo Brant e mira 'reestruturação' do partido em Minas Gerais

Paulo Brant (esq.) foi recepcionado pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Brant lembra relação de 'afeto' com o PSB

O ex-deputado federal Mário Assad Júnior assumiu, nesta sexta-feira (3/3), a presidência do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Minas Gerais. A nova cúpula do diretório estadual recebeu o comando das mãos do presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, durante solenidade na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Após não eleger nenhum dos 53 deputados federais de Minas em 2022 e conseguir apenas um dos 77 assentos da Assembleia, a palavra de ordem dos dirigentes é "reestruturação". Para auxiliar no processo, os socialistas oficializaram a filiação de Paulo Brant, vice-governador mineiro durante o primeiro mandato de Romeu Zema (Novo)."A nova direção tem de ter a consciência da necessidade de mudança, de reestruturação, de trazer para o PSB pessoas importantes, identificadas com a proposta do PSB - o que é o mais importante", disse Siqueira, que chamou Brant de "grande companheiro".Mário Assad Júnior substitui o ex-deputado federal Vilson da Fetaemg, que presidiu o partido durante o último processo eleitoral. Citando quadros históricos do PSB, como o jurista Evandro Lins e Silva e o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, o dirigente afirmou que a ideia é usar a história da legenda como "alicerce" para a nova fase.No plano estadual, a legenda teve dois prefeitos de Belo Horizonte: Célio de Castro, entre os anos 1990 e o início da década de 2000, e Márcio Lacerda, que comandou a cidade entre 2009 e 2016."Vamos reconstruir (o PSB), mas reconstruí-lo de tal forma que haverá de dar muitas alegrias, sobretudo, para Minas Gerais", pontuou Assad.O novo presidente celebrou a incorporação de Brant aos quadros do partido : "Ele preenche o que desejamos: trazer quadros valorosos, de pessoas dignas, mas que, sobretudo, tenham espírito público".Durante o discurso que fez aos companheiros de partido que prestigiaram sua filiação, Brant lembrou a relação de "afeto" que construiu com o PSB. Ele já pertenceu ao partido e, em 2016, chegou a ser lançado como o candidato da legenda à Prefeitura de BH. Ele iria liderar a chapa apoiada pelo então chefe do Executivo municipal, Marcio Lacerda.Uma articulação de última hora, porém, tirou Brant da disputa e entregou a "cabeça" da chapa situacionista ao vice-prefeito da época, Délio Malheiros, que representava o PSD Depois, como integrante do Novo, Brant venceu a eleição estadual de 2018 ao lado de Zema. Eles romperam politicamente , e, no ano passado, quando estava no PSDB, o então vice-governador tentou a reeleição por meio da chapa liderada pelo também tucano Marcus Pestana.No plano nacional, o PSB é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Perguntado sobre a possibilidade de participar, de alguma forma, do pleito belo-horizontino de 2024, Brant afirmou que não se filiou ao partido pensando em disputas eletivas. Mário Assad Júnior, porém, adotou tom diferente: "É cedo para se falar em candidaturas, mas sem dúvidas é um nome que está em órbita".Nas vice-presidências do PSB mineiro estão o deputado estadual Neilando Pimenta e o prefeito de Itabira, Marco Antonio Lage. Vilson da Fetaemg ficou com a Secretaria Especial do diretório, e Kátia Gaivoto, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) em Minas, é a secretária-geral.Saraiva Felipe, que chegou a apresentar pré-candidatura ao governo no ano passado, vai assumiu a direção estadual da Fundação João Mangabeira, responsável pelo trabalho de formação de quadros do PSB