Moraes permite que senador e deputada bolsonarista visitem golpistas

De acordo com a deputada, visita deve ser feita na próxima terça ou quarta-feira (foto: Geraldo Magela/Agência Senado/Bruno Spada/Câmara dos Deputados )

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou dois parlamentares do PL a visitarem presas suspeitas de envolvimento na invasão das sedes dos Três Poderes.O senador Magno Malta (PL-ES) e a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) poderão entrar na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (DF), popularmente conhecida como 'Colmeia'.