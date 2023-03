Governo transfere Abin do GSI para Casa Civil

Abin passa a integrar a Casa Civil, comandada pelo ministro Rui Costa (foto: Reprodução/Abin) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) transferiu a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil, pasta comandada pelo ministro Rui Costa.





A Abin é o principal o órgão do sistema de inteligência brasileira. O objetivo do órgão é planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país.

Com a transferência do Abin para a Casa Civil, o órgão deixa de ser comandado por um militar, o Ministro de Estado Chefe do GSI, Marco Edson Gonçalves Dias.