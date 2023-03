Randolfe sobre CPMI dos atos golpistas: 'Querem obstruir as investigações'

Randolfe diz que trabalha para desarmar a CPMI (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso Nacional, a iniciativa de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os envolvidos na invasão do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, tem o objetivo de prejudicar as investigações. Isso porque as assinaturas para a CPMI foram recolhidas pela oposição, e inclui alguns suspeitos de envolvimento nos atos golpistas.