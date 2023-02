Ministro dá 10 dias para Pacheco se manifestar sobre CPI dos atos golpistas

Gilmar Mendes dá 10 dias para Pacheco se manifestar sobre CPI dos atos golpsitas de 8 de janeiro (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes estabeleceu 10 dias para que Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, explique a razão de ainda não ter lido o ato de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.









O pedido em questão foi protocolado pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil - MS) e a CPI pretende apurar quem são os políticos e financiadores por trás do vandalismo contra os Três Poderes, além de investigar possíveis omissões de administradores públicos federais, estaduais e municipais.

A ação já conta com 39 assinaturas, 12 a mais que o mínimo necessário.

Em um primeiro momento, Pacheco disse considerar "muito adequado" que os atos fossem alvos de uma CPI. No entanto, ainda não houve leitura do requerimento inicial, necessário para a formalização de um grupo de trabalho no Senado.