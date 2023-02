Servidores que atuaram na reconstrução do Congresso serão homenageados

Lula e funcionários da limpeza do Planalto após atos golpistas de 8 de janeiro (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Os servidores de limpeza e manutenção que trabalharam na reconstrução, restauração e conserto da estrutura do Congresso Nacional após os atos golpista de 8 de janeiro serão homenageados em sessão solene na segunda-feira da próxima semana (6/3). A solenidade está marcada para as 10h, no Plenário da Câmara.

Autora do requerimento para homenagear os trabalhadores, a deputada Erika Kokay (PT-DF) afirma que decidiu fazer o pedido para realização da sessão solene após ter conversado com os trabalhadores que realizaram os serviços. A parlamentar disse que eles relataram estar orgulhosos pelo serviço de reconstrução dos prédios da Câmara e do Senado.

As homenagens ocorrem em meio às investigações da Operação Lesa Pátria, que apura a participação direta e indireta dos partícipes dos ataques violentos à democracia e à destruição das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Autoridades do DF também estão sendo investigadas por omissão. O então secretário de Segurança, Anderson Torres, foi afastado após intervenção federal, e preso pela Polícia Federal, enquanto o governador Ibaneis Rocha foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal.

Erika Kokay disse que a intenção da homenagem é reconhecer o trabalho dos servidores e também saudar os cidadãos do DF por terem defendido a democracia.

“Os ataques tiveram nítida intenção de tentar desmoralizar os Três Poderes da República para que um projeto golpista avançasse. Essas trabalhadoras e trabalhadores, além de exercerem toda a nobreza de suas funções, tiveram grande papel na garantia da democracia, com os espaços públicos sendo reconstruídos menos de um mês após os ataques”, destacou a deputada.