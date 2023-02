Nos EUA, Bolsonaro defende golpistas de 8 de janeiro: 'Chefes de família'

O ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda nos Estados Unidos, participou de um evento na Flórida, o SA Summit 2023. Durante fala nesta segunda-feira (27/2), ele comentou os ataques de 8 de janeiro e disse que já são quase “dois meses com 900 pessoas presas, tratadas como terroristas”.

Criticando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Bolsonaro ironizou Flávio Dino e minimizou os ataques ao dizer que as pessoas que participaram dos atos — segundo ele, “chefes de família, senhoras, mães e avós” — são “muito perigosas”, e seguiu questionando as prisões em flagrante. “Não foi mostrado, quando foram presas, um canivete sequer com elas. E estão presas.”

Bolsonaro aproveitou para atacar as escolhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para compor os ministérios. Ele também criticou a ministra dos Esportes, Ana Moser, ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, e ironizou a ex-presidente Dilma Roussef (PT).

Jair Bolsonaro (PL) defende terroristas dos atos em Brasília, dia 8 de janeiro (foto: Agência Brasil)

“Vi agora a do vôlei, Ana Moser, falando ser ministra do Esporte. A Dilma perto dela é PhD”, comentou o ex-presidente.

Ainda nos Estados Unidos, Bolsonaro participará, ao lado de Donald Trump, da Conferência da Ação Conservadora (CPAC na sigla em inglês), maior evento conservador do mundo, entre os dias 1º e 4 de março, em Washington.