Loja vende 'troféu de mesa' com a silhueta de Bolsonaro; veja outros itens

"Troféu de mesa" com a imagem do ex-presidente é vendido por R$ 109,90 (foto: Reprodução)

Entre os itens comercializados pela Bolsonaro Store, loja on-line da família Bolsonaro, está um "troféu de mesa" com a silhueta do ex-presidente e os dizeres "nosso sonho segue mais vivo do que nunca", ao preço de R$ 109,90.

O anúncio do lançamento do empreendimento foi feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nesse domingo (26/2). A loja estreou quase duas semanas após o Partido dos Trabalhadores ter colocado a sua no ar.Além do "troféu de mesa", a Bolsonaro Store conta com outros cinco produtos: uma tábua de churrasco, que também custa R$ 109,90; e calendários de mesa e parede, caneca de chopp e caneca preta, no valor de R$ 49,90, cada.

Calendário de mesa com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é vendido por R$ 49,90 (foto: Reprodução)

Calendário de parede com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é vendido por R$ 49,90 (foto: Reprodução)

Caneca de chopp em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é vendida por R$ 49,90 (foto: Reprodução)

Caneca em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é vendida por R$ 49,90 (foto: Reprodução)