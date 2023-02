Última a tomar posse em MG, Chiara Biondini assume como deputada estadual

Chiara Biondini (foto) será uma das representantes do PP na Assembleia de Minas (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Deputada não vê prejuízos em posse 'tardia'

Decisão de Moraes garante Chiara na Assembleia

A deputada estadual Chiara Biondini, do PP, tomou posse nesta quinta-feira (23/2) para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O Parlamento Estadual iniciou os trabalhos desta legislatura em 1° de fevereiro, mas Chiara só pôde assumir hoje o cargo que conquistou nas urnas por ter completado 21 anos na quarta-feira. Essa é a idade mínima para ser parlamentar no estado.Agora, todos os 77 gabinetes da Assembleia Legislativa já estão aptos a funcionar. De posicionamentos conservadores e à direita, Chiara é filha do deputado federal Eros Biondini (PL). A jovem vai engrossar a base aliada ao governador Romeu Zema (Novo) . No discurso de posse, a parlamentar do PP prometeu encampar bandeiras como o incentivo à educação financeira nas escolas. Ela conquistou 34,2 mil votos na eleição de outubro."Fui votada de Montalvânia a Poços de Caldas", disse, citando duas cidades em extremos do mapa mineiro - localizadas no Norte e no Sul, respectivamente.Chiara Biondini é a mais jovem componente da Assembleia Legislativa. O mais velho é Doutor Maurício, do Novo. Ele tem 73 anos.Ontem, em entrevista ao, Chiara minimizou o fato de assumir o mandato três semanas após todos os colegas "Tirando o meu anseio de assumir o quanto antes para receber no meu gabinete todos os mineiros, (não vejo) nenhum impacto. As comissões ainda não foram formadas e, para as reuniões do bloco (de apoio a Zema), eu sempre sou chamada e participo ativamente", contemporizou.As comissões temáticas, de fato, ainda não foram escaladas. Passado o carnaval, a tendência é que os deputados apoiadores de Zema e a coalizão de oposição definam os indicados a cada um dos comitês, como os de Constituição e Justiça, Administração Pública, Educação e Direitos Humanos.Ao ser eleita aos 20 anos, Chiara se tornou a deputada estadual eleita mais jovem do Brasil. Em janeiro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, negou um pedido de liminar que tentava impedir a posse da deputada estadual O pedido de liminar contra a posse da parlamentar foi apresentado pelo primeiro suplente do PP, Heleno do Hospital, que recebeu 33.101 votos. Ele alegou que Chiara "não detém a condição de elegibilidade constitucional", uma vez que, na data da posse dos outros 76 deputados, não tinha 21 anos.