Moraes manda bloquear contas bancárias do bolsonarista Esdras Santos

De acordo com o Supremo, Esdras é investigado por liderar movimentos antidemocráticos (foto: Reprodução/Redes sociais) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta quinta-feira (23/2), o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros do mineiro Esdras Jonatas dos Santos, investigado por ser um dos líderes dos atos antidemocráticos em frente à sede do Exército em Belo Horizonte.









De acordo com o "G1", na decisão que está sob sigilo, o ministro deu prazo de 48 horas para que as instituições financeiras informem sobre os bloqueios. Moraes enviou um ofício ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informando a decisão.

Leia: Bolsonarista que tentou voltar com acampamento na Raja desiste de processo

Moraes, já havia, em janeiro deste ano, determinado o cancelamento do passaporte de Esdras. De acordo com o Supremo, Esdras é investigado por liderar movimentos antidemocráticos e que ele "teria se evadido do território nacional". Além disso, a Polícia Civil de Minas Gerais montou uma operação no dia 15/2 para cumprir mandado de prisão contra o empresário . Ele está foragido.

A investigação da Polícia Civil apura agressões contra profissionais da imprensa, praticadas na Avenida Raja Gabaglia, na Região Centro-Sul da capital, em um acampamento bolsonarista.

No dia 5 de janeiro, o acampamento foi desmontado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) após um fotógrafo do jornal "Hoje em Dia" ter sido agredido pelos manifestantes.