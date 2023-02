Lula se compara a Bolsonaro e promete R$22 bi em infraestrutura em 2023

Ainda há a promessa de reviver o Programa de Aceleração dos Crescimento (PAC). Um nova versão do PAC deverá ser apresentada na cerimônia dos 100 dias de governo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu nesta quinta-feira (23/02), via redes sociais, que irá investir R$ 22 bilhões em infraestrutura em 2023 e aproveitou para provocar o governo anterior em relação aos números. Na postagem, Lula ressaltou que o que ele vai investir em um ano, foi o que o governo Jair Bolsonaro (PL) investiu em quatro anos.

Só no ano de 2023, vamos investir R$ 22 bilhões em infraestrutura. Nos últimos 4 anos, foram R$ 20 bilhões. Em um ano, vamos investir mais em infraestrutura do que investiram em 4 anos. Vamos reconstruir o país e recompor a civilidade no Brasil. Bom dia para todos. %u2014 Lula (@LulaOficial) February 23, 2023

“Só no ano de 2023, vamos investir R$ 22 bilhões em infraestrutura. Nos últimos 4 anos, foram R$ 20 bilhões. Em um ano, vamos investir mais em infraestrutura do que investiram em 4 anos. Vamos reconstruir o país e recompor a civilidade no Brasil”, disse o presidente.









De 2018 a 2021, o setor público investiu, em média, cerca de R$ 46 bilhões ao ano em infraestrutura, segundo dados da Carta de Infraestrutura da Inter B. Em 2021, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) afirmou que o investimento em infraestrutura estava no menor nível desde 1947.

Os R$22 bi prometidos por Lula devem ser entregues, primordialmente, a três Ministérios: o dos Transportes, comandado por Renan Filho (MDB-AL), o de Portos e Aeroportos, liderado por Márcio França (PSB-SP) e o das Cidades, com o ministro Jader Filho (MDB-PA). Além disso, ainda há a promessa de reviver o Programa de Aceleração dos Crescimento (PAC). Um nova versão do PAC deverá ser apresentada na cerimônia dos 100 dias de governo, de acordo com a Folha de S. Paulo. No Lula 2 (2007 a 2010), por causa do PAC, o investimento em infraestrutura chegou a R$ 170,4 bi.