Vídeo: ex-deputada federal é agredida em restaurante no Pará

A ex-deputada federal e auditora da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, Simone Morgado, foi agredida em um restaurante de Bragança, município paraense. O caso ocorreu na segunda-feira (20/2).

Vídeo mostra momento em que ex-deputada Simone Morgado (foto) é agredida (foto: Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados )

Simone se desequilibra e quase cai no chão. A identidade da agressora não foi divulgada. A confusão terminou quando a Polícia Militar foi acionada e chegou ao estabelecimento. Simone Morgado afirmou que não conhece a mulher que a agrediu. Eleita pelo MDB, a ex-parlamentar ocupou assento na Câmara dos Deputado entre 2015 e 2019.tenta contato com a Polícia Civil do estado para saber mais detalhes do caso, mas até a publicação desta matéria, o jornal não obteve retorno. O espaço segue aberto.