Deputado quer quebrar sigilo de ex-chefe de setor da PM do DF em CPI de atos antidemocráticos

Deputado distrital Fábio Félix (foto: Wikimedia Commons)

O deputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF) vai protocolar nesta quarta-feira (22) na Câmara Legislativa do Distrito Federal requerimentos para quebrar o sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, então chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF.

O parlamentar também pretende apresentar pedido para quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-comandante-geral da PM-DF Fabio Augusto Vieira.

Os dois pedidos serão feitos no âmbito da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos atos antidemocráticos, instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal para apurar as ações de vandalismo registradas em 12 de dezembro de 2022 e também os atos golpistas de 8 de janeiro.



A CPI vai ouvir no dia 2 o ex-secretário-executivo e secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira. No dia 9 está prevista a oitiva do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Segundo a defesa de Torres, no entanto, ainda não houve intimação.