8 de janeiro: metade dos golpistas presos receberam auxílio emergencial

De acordo com a PGR, metade dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro recebeu auxílio emergencial (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Metade dos cerca de mil detidos por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro recebeu auxílio emergencial, indica a Procuradoria-Geral da República (PGR). De acordo com o órgão, 60% dos fichados pela ofensiva - que depredou os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) - são homens, e a maioria tem entre 36 e 55 anos.









Os dados constam de levantamento elaborado por um grupo técnico do MPF que auxilia as investigações sobre a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes no início de janeiro. A equipe foi montada no dia 16 daquele mês e é composta de 15 servidores, peritos e especialistas em tecnologia da informação.

Acessando diversos banco de dados, o grupo técnico levanta informações sobre os investigados por atos golpistas, subsidiando as apurações da PGR e o eventual oferecimento de denúncias. Ao todo, a PGR já denunciou 835 pessoas ao tribunal - 645 por incitação aos protestos golpistas e 189 por participação direta nos atos de vandalismo.





Devassa

A equipe também puxa informações sobre o endereço dos suspeitos, os bens a eles ligados, suas fichas criminais, entre outros. Além disso, consulta placas de automóveis dos investigados, com o objetivo de identificar responsáveis por veículos utilizados na ofensiva antidemocrática.





O grupo ainda auxilia a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal - à qual é vinculada - na perícia de equipamentos eletrônicos apreendidos com os presos.





A Procuradoria-Geral da República investiga os atos golpistas em quatro frentes de apuração: sobre os responsáveis pela depredação das dependências do Planalto, Congresso e Supremo; "autores intelectuais e partícipes por instigação" dos atos antidemocráticos; financiadores da ofensiva; e "agentes públicos responsáveis por omissão imprópria".